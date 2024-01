Explosão em tanque da refinaria Abreu e Lima deixa quatro feridos em PE

O acidente aconteceu por volta das 15h30, enquanto o reservatório passava por manutenção e foi ocasionado por um "fagulhamento seguido de chama" - (crédito: Reprodução Redes sociais) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Quatro trabalhadores ficaram feridos após uma explosão em um tanque de petróleo na Refinaria Abreu e Lima, da Petrobras, em Ipojuca, litoral sul de Pernambuco, nesta quinta-feira (25/1). Segundo a Petrobras, o acidente ocorreu por volta das 15h30, enquanto o reservatório passava por manutenção e foi ocasionado por um “fagulhamento seguido de chama”, que foi rapidamente controlado.

O acidente aconteceu após uma semana da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, estiveram no local e anunciaram a retomada de investimentos na refinaria que, de acordo com a companhia, vai aumentar a produção de diesel e contribuir para a autossuficiência de combustíveis no Brasil.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram as chamas ficando mais altas no momento da explosão. De acordo com a instituição, equipes internas foram acionadas para controlar as chamas. As causas do acidente estão sendo investigadas e as demais unidades de produção da refinaria operam normalmente, sem outros impactos.



Os funcionários feridos foram atendidos de imediato e encaminhados para avaliação médica externa. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo e Gás Natural (Sindipetro-PE/PB), os funcionários foram levados para o Hospital Dom Helder Câmara, também no Cabo de Santo Agostinho, e dois para o Hospital da Restauração, no Centro do Recife, onde ficaram internados com quadro de saúde estável.

A Refinaria Abreu e Lima se encontra em operação parcial, com autorização para produzir 100 mil barris de petróleo por dia. É também a primeira refinaria inteiramente construída com tecnologia nacional.