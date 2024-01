Homem executado dentro de Land Rover é identificado

A Polícia Civil de Santa Catarina identificou o homem executado a tiros dentro de um carro de luxo, uma Land Rover/Evoque, em frente ao prédio onde morava em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. Trata-se de Marcos Antônio Serpa, de 37 anos. O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (29/1).

Marcos Antônio levou pelo menos três tiros. Todos atingiram a cabeça. A Polícia Civil não deu detalhes sobre a motivação do crime e nem sobre os suspeitos. Informações preliminares, no entanto, indicam que dois homens que se aproximaram tenham atirado. Eles estavam de bicicleta. Segundo os investigadores, uma das linhas de investigação é que a execução esteja relacionada com agiotagem, sendo que ele costumava cobrar as vítimas com violência.

A vítima era empresário e natural de Coronel Vivida, no Paraná.