Banda Ara Ketu anuncia que não estará no carnaval de Salvador

A banda Ara Ketu surpreendeu os fãs ao anunciar que não vai participar do carnaval de Salvador, em 2024. A decisão foi tomada pois os representantes do grupo não concordaram com a proposta de cachê ofertada pela Prefeitura de Salvador (BA). A decisão foi anunciada nesta terça-feira (30/1).

“Recebemos a proposta de pagamento de cachê para apresentação da banda Ara Ketu com o mesmo valor de 2017. Ou seja, congelamento de nossos serviços por 7 anos”, escreveu a banda no Instagram.

O grupo disse que, ao tentar negociar, a resposta da prefeitura foi humilhante. “Tentamos argumentar, mas mediante a resposta negativa e até humilhante da prefeitura, resolvemos sair do Carnaval de Salvador. “Percebemos que não temos valor aqui, talvez pelo fato de pertencer a uma comunidade preta e pobre, local em que nada é romantizado pela classe branca e mandatária de nosso Estado”, acrescentaram.

Neste ano, a banda completa 44 anos de existência. "Esse será o nosso protesto contra todo esse descaso e humilhações que somos vítimas ao longo desses últimos anos. O nosso Carnaval será pelo Brasil, literalmente por todas as regiões do país, mas não estaremos em Salvador. Eles não nos querem aqui. São milhões para os que vêm de fora e descaso para os que sempre fizeram a festa acontecer.”

O Correio entrou em contato com a Salvador Turismo (Saltur), empresa responsável pelas contratações de artistas no carnaval, mas não obteve resposta.