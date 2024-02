O mês de fevereiro começa com tendência de chuvas acima da média e calor em grande parte do país. Para esta quinta-feira (1º/2), o Distrito Federal segue sob alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. A temperatura máxima na capital pode chegar a 26ºC.

Já nas capitais Manaus, Boa Vista, Porto Velho, Rio Branco, Macapá, Belém, São Luís, Teresina, Fortaleza, Salvador, Goiânia, Campo Grande, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Maceió e João Pessoa, os termômetros podem ultrapassar os 30ºC.

O carnaval deve ser marcado pelo tempo instável, com chance de chuvas em grande parte do país, especialmente no centro-norte do Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo indica tendência de chuva abaixo da média em parte da região Norte e em áreas da região Sul, e dos estados de Mato Grosso e Goiás.

Já em grande parte das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste do país, além de áreas do Pará, Amapá, Tocantins e Paraná, a previsão indica total de chuva dentro ou ligeiramente acima da média.

"A perspectiva de fevereiro em termos de clima é que as chuvas e as temperaturas vão ficar acima da média. A previsão é que o tempo se mantenha com bastante nuvens, períodos nublados, pancadas de chuvas, trovoadas e rajadas de ventos principalmente a tarde e até a noite", pontua a meteorologista Andrea Ramos.

As áreas em verde escuro são as com mais possibilidade de pancadas de chuvas (foto: Divulgação/Inmet)

No Brasil, o El Niño pode provocar alteração no regime de chuvas, causando novos eventos de secas e estiagens intensas, sobretudo no Nordeste e no Norte, e chuvas acima do normal no Sul, a exemplo do que já ocorreu em 2023. O fenômeno é caracterizado pelo aquecimento persistente da superfície do Oceano Pacífico na região da Linha do Equador. Entretanto, a expectativa é que ele vá perdendo a força ao longo de fevereiro.