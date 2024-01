Tempo: DF está sob alerta amarelo que indica risco moderado de chuva

Janeiro pareceu um mês infinito, eu sei. Os boletos se acumularam, o trabalho pareceu não ter fim e a sensação foi de viver 50 dias em cinco semanas. Se as preocupações de início de ano vão ter fim, é difícil dizer. Sobre o tempo, porém, por vezes tão imprevisível, há uma certeza: o brasiliense sentirá muito calor e vai enfrentar chuva intensas.

Na manhã desta quarta-feira (31/1), o dia amanheceu com névoa e céu nublado. Houve até quem se acomodasse em seus casacos, mas o calor logo chegou. E a previsão é de pancadas de chuva acompanhadas de rajadas de ventos e trovoadas, devido ao aquecimento do tempo no decorrer da tarde. A condição condiz com o alerta amarelo, que indica risco moderado para tempestades, com volume de até 50 mm.

A recomendação é monitorar as possíveis evoluções das condições meteorológicas e os alertas da Defesa Civil. Quem tiver interesse em receber alertas da subsecretaria precisa apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

No Distrito Federal, a temperatura mínima foi de 17ºC, e a máxima pode chegar a 30ºC. Já a umidade fica em torno dos 45% e 100%. No Plano Piloto, os termômetros indicaram mínima, também, de 17ºC e a máxima pode atingir os 28ºC; a umidade fica entre 45% e 100%, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



"Na terça (30), já registramos chuvas intensas em Planaltina, SIA e Taguatinga, tendência que deve permanecer ao longo da semana. De toda forma, qualquer abertura de sol já traz maior sensação de calor", explicou Cleber Souza, meteorologista do Inmet.