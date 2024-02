Menina de 8 anos é estuprada após ser sequestrada em bar

Casos de violência contra crianças e adolescentes podem ser denunciados pelo Disque 100. Também é possível fazer denúncias pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil - (crédito: Paulo de Araujo/CB/D.A Press) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Uma criança de oito anos foi estuprada após ser raptada em distribuidora de bebidas, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana de Goiânia. Os crimes ocorreram no dia 14 de janeiro, no Setor Parque Real. A mãe da menina, que não teve o nome divulgado, explicou à Polícia Civil do estado, nesta quarta-feira (31/1), que não havia notado o sumiço da garota. No crime, a menina foi colocada na garupa de uma bicicleta por dois homens.

Um deles incentivou a garota a subir na bicicleta. Além de não ter notado o fato de a filha ter sido raptada, a mãe da minha relatou desconhecer os homens que a raptaram. No crime, segundo a Polícia Militar de Goiás (PM), a vítima estava com a mãe em uma distribuidora e, em um momento de distração dela, o suspeito se aproximou e começou a conversar com a menina, inclusive oferecendo coisas para ela.

Imagens da câmera de segurança do bar mostram o momento que o suspeito compra um salgadinho para a vítima (a criança) e a abraça pelas costas. Neste momento, os dois homens a convencem a subir na garupa da bicicleta. O Correio contatou as Polícias Civil e Militar para apurar mais informações sobre o caso e aguarda respostas.