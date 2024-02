Dengue: vacina será distribuída na semana que vem, diz ministra da Saúde

Durante a abertura da 1° reunião ordinária da Comissão de Intergestores Tripartite, realizada na sede da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), em Brasília, na manhã desta quinta-feira (1°/2), a ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que as doses de vacina contra a dengue começarão a ser distribuídas na próxima semana.



"As vacinas começarão a ser distribuídas na semana que vem e a partir da chegada nos municípios, eles organizam a sua vacinação", anunciou.

A ministra relatou a importância da vacina, mas reafirmou que o imunizante não é a resposta principal para o cenário atual. “A vacina é esperança, instrumento fundamental, mas não é resposta em situação de crise”, acrescentou.



Nesta primeira fase da imunização, será destinada para cidadãos de 16 estados e do Distrito Federal, priorizando pessoas com alta transmissão da doença e incidência do sorotipo 2 do vírus. Além disso, a imunização priorizará crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, que possuem a maior taxa de hospitalização pela dengue.

