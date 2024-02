A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi diagnosticada nesta quinta-feira (1º/2) com covid-19. Nas redes sociais, disse estar sem sintomas graves e se recupera em casa, onde despacha remotamente.

"Em razão do risco de transmissão, minha agenda pública foi cancelada", escreveu.

A ministra já tinha positivado para o vírus em maio do ano passado. Na ocasião, ela ficou três dias internada no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo.