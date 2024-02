"Mortes são evitáveis", diz ministra sobre explosão nos casos de dengue

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, comentou medidas de combate à dengue nesta quinta-feira (1º/2), durante a 1ª reunião ordinária da Comissão de Intergestores Tripartite, realizada na sede da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), em Brasília.

"O mais importante, neste momento, é reafirmar que as mortes são evitáveis. Desde que haja hidratação e cuidado adequado”, enfatizou a ministra. De acordo com o Painel de Monitoramento das Arboviroses, até o momento, 24 mortes foram registradas no Brasil neste ano.

Trindade reforçou a importância da prevenção à doença. "Lembrando sempre, a vacina não é a solução neste momento de surto de dengue. É uma vacina aplicada em dois momentos, com intervalo de três meses. Neste momento, onde há situação de emergência, é cuidar e prevenir", declarou.

E informou que a vacina Qdenga deve começar a ser distribuída para os 521 municípios priorizados já na próxima semana. “E, a partir do momento de chegada aos municípios, eles organizam a vacinação e podem vacinar dentro daquela faixa de 10 a 14 anos”, afirmou a ministra.

Inicialmente, cerca de 1,8 milhão de doses serão distribuídas pelo Brasil.