"Burrice com racismo", diz Silvio Almeida sobre ser "intelectual demais"

O ministro Silvio Almeida comentou, durante café da manhã com jornalistas nesta sexta-feira (2/2), as acusações sobre ele ser "intelectual demais" para ser ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania. No último ano, repercutiu o comentário de que Silvio estaria em baixa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ser muito "academicista".

"É uma mistura muito comum, a de burrice com racismo”, declarou ele. "Tenho a formação muito parecida com o ministro Haddad — de mestrado, doutorado. Por que no meu caso as qualidades viram defeito?", indagou Silvio.

"Quando você é preto, estudar pouco é um problema, quando estuda muito é um problema também. Perceberam que não tem saída? ‘Ah ele é muito teórico’, sim, eu sou advogado há mais de 20 anos. Sou especialista econômico, trabalhei com quilombolas, fui professor na Columbia University, na Fundação Getulio Vargas (FGV). Isso tudo para mim vira um problema porque eu sou preto. Não tem outra explicação", acrescentou o ministro.

Silvio Almeida é bacharel em direito pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e também formado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP). O ministro também é mestre em Direito Político e Econômico pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor em Direito pelo Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (Largo São Francisco) e fez pós-doutorado na Faculdade de Direito da USP.