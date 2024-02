Morre o jornalista Carlos Henrique de Almeida Santos, aos 75 anos

Morreu neste sábado (3/2), em Brasília, o jornalista Carlos Henrique de Almeida Santos. Baiano de Salvador, tinha 75 anos e lutava contra um câncer de pulmão.

Foi repórter politico do jornal O Estado de São Paulo e da revista Veja, chefe de redação da Rede Globo em Brasília e diretor de jornalismo do SBT na capital federal. Foi também porta-voz do governo José Sarney.

Deixa viúva, a socióloga Renata Maria Braga Santos, três filhos e cinco netos.

Homenagem

“Carlos Henrique foi o baiano mais apaixonado por Brasília que conheci. Incentivador das artes, da cultura em todos os sentidos, contador de causos inesquecíveis, exemplo de jornalista sério e independente, deixa uma lacuna difícil de preencher em nossos dias", afirmou Bartolomeu Rodrigues, ex-secretário de Cultura do DF.