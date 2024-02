Brasil ultrapassa 260 mil casos prováveis de dengue desde o começo de 2024

Até a tarde desta sexta-feira (2/2), o Brasil registrou 262.247 casos prováveis de dengue este ano, de acordo com dados do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde. Em 2024, foram contabilizados 29 óbitos em decorrência da doença registrados no país. Outros 173 estão em investigação.

Ao Correio, o Ministério da Saúde afirmou que os casos prováveis são todos os casos notificados pelas secretarias de saúde, menos os casos descartados por exames laboratoriais. "Esse tipo de análise mantém o sistema de vigilância sensível e ágil para desencadear as ações de prevenção e controle das arboviroses o mais rápido possível", disse a assessoria da pasta.

A maior parte dos casos suspeitos se concentra em pessoas entre 30 a 39 anos. Segundo os dados da plataforma, são 52.224 casos investigados em pessoas desta faixa etária, o que equivale a cerca de 20% dos casos totais da doença.

O DF é a unidade da federação com maior incidência de casos neste ano. No Distrito Federal, são 32.334 casos prováveis registrados em 2024, além de seis óbitos. Outras 29 mortes seguem em investigação. Em segundo lugar em número de casos está Minas Gerais, com 88.587 casos prováveis. Logo depois vem o Acre, com 3.808 casos prováveis.

Na quinta-feira (2/2), a ministra da saúde, Nísia Trindade, anunciou a reativação do Centro de Operações e Emergência (COE) de Arboviroses como mais um esforço para combater a epidemia de dengue no país. O COE de Arboviroses, que monitora casos de dengue, chikungunya e zika, atuou no início de 2023, mas foi desativado em junho, devido à queda dos casos.