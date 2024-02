Garoto de 6 anos é baleado durante troca de tiros entre milicianos no RJ

Um garoto de apenas 6 anos foi baleado na madrugada desta sexta-feira (2/2), na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O menino era de Minas Gerais e passava as férias no Rio. Segundo informações da polícia ao portal g1, a criança saia de uma festa com a avó, quando dois grupos de milicianos passaram de carro atirando.

O menino foi atingido no braço e no tórax e levado ao hospital. De acordo com a mãe do jovem ao portal, o estado dele é estável. Em nota, o Hospital Adão Pereira Nunes em Duque de Caxias afirmou que "no momento, o paciente está se recuperando no CTI da unidade e seu quadro é estável".

O Correio entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, assim como com a Polícia Militar e Polícia Civil do estado para buscar mais informações sobre o caso e aguarda resposta. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.