DiCaprio divulga enredo da Salgueiro em defesa dos ianomâmis

O ator norte-americano Leonardo DiCaprio divulgou, na segunda-feira (5/2), um vídeo sobre o enredo da escola de samba Salgueiro para o carnaval deste ano. A agremiação vai homenagear a história e pedir a defesa dos direitos do povo indígena Yanomami. O tema da grande festa será "Hutukara", que signfica "a parte do céu do qual nasceu a terra". A Salgueiro firmou parceria com a organização fundada pelo DiCaprio, a Re:wild, em apoio ao manifesto em prol dos povos originários da Amazônia e a preservação da maior floresta tropical do mundo.

"O desfile da Salgueiro este ano é dedicado à defesa dos Yanomami. Em meio a essa tragédia, os brasileiros convidam o mundo a se unir e celebrar a riqueza da cultura Yanomami e sua capacidade de resistência. A Re:wild é uma apoiadora comprometida com os Yanomami e está entusiasmada em participar dessa celebração da resiliência e do ativismo indígena diretamente do coração da floresta amazônica", pontuou a organização que atua em questões ambientais.

O ator Leonardo DiCaprio é engajado em temas sobre meio ambiente e povos indígenas. Ele já criticou o desmatamento na Amazônia sob o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e já doou quantias milionárias para a preservação da floresta. O artista norte-americano defende que a Amazônia é importante para milhares de povos tradicionais, que dependem do ecossistema e dos recursos naturais para a sobrevivência.

Recentemente, DiCaprio também compartilhou o documentário Somos Guardiões, que conta a história de indígenas e líderes que lutam pela proteção da Amazônia. A obra está disponível na Netflix. "Amigos do Brasil, assista a este filme agora. Amigos de toda a América do Sul, do México ao Chile, assistem este filme agora. A hora de agir é agora. A floresta precisa de nós. Somos todos guardiões", diz a postagem publicada pelo ator.