Avião da LATAM teve que fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) após perder um dos pneus - (crédito: Reprodução/Youtube Golf Oscar Romeo)

Uma aeronave da companhia aérea LATAM teve que fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) após perder um dos pneus no momento da decolagem. O voo LA3923 partiu por volta de meio-dia desta terça-feira (6/2) do Aeroporto Santos Dumont (RJ) com destino ao Aeroporto de Congonhas (SP). Veja o vídeo:

Devido à intercorrências, os pilotos tiveram que desviar a rota para Guarulhos, que ten uma pista de pouso mais extensa. Logo após a aterrissagem, o avião seguiu para a manutenção.

Procurada, a LATAM afirmou que está oferecendo toda a assistência necessária para os passageiros. Confira nota.

A LATAM Brasil informa que o pouso do voo LA3923 (Rio de Janeiro/Santos Dumont-São Paulo/Congonhas) desta terça-feira (6/2) foi desviado para o aeroporto de Guarulhos para manutenção corretiva da aeronave. A companhia está oferecendo toda assistência necessária aos passageiros.

A LATAM adota todas as medidas operacionais e técnicas de segurança para garantir uma viagem segura para todos.