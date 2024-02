Dengue: Ministério da Saúde confirma 364 mil casos prováveis e 40 mortes

O Ministério da Saúde divulgou, nesta terça-feira (6/2), que o Brasil atingiu a marca de 40 mortes confirmadas por causa da dengue. Segundo a pasta, outros 265 óbitos estão em investigação para saber se há relação com a doença. Até o momento, há 364.855 casos prováveis em todo país.



Minas Gerais é a unidade da Federação com maior número de casos: 121.161 diagnósticos, sendo o segundo estado com maior coeficiente de incidência com 589,9 por 100 mil habitantes.

O Distrito Federal tem 47.224 infecções e está em primeiro lugar na incidência: 1.676,4 notificações por 100 mil habitantes. O Acre, com 4.139 casos prováveis, é o terceiro estado no registro de incidência com 498,7 a cada 100 mil pessoas.

Segundo o boletim do Ministério da Saúde, a incidência da doença segue maior em mulheres, com 54,9% dos infectados. Entre as faixas etárias, a maior quantidade é em adultos de 30 a 39 anos, sendo 39.160 do sexo feminino e 32.884 masculino.

Vacina contra a dengue

A pasta, comandada pela ministra Nísia Trindade, anunciou que, inicialmente, a prioridade para a vacinação são crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Segundo a Saúde, essa faixa etária concentra o maior número de hospitalizações por dengue (16,4 mil de janeiro de 2019 a novembro de 2023) na população-alvo da vacina.

A medida está alinhada com as recomendações nacionais e internacionais de especialistas em imunização. A partir deste mês, 521 municípios de regiões endêmicas, incluindo 16 estados e o Distrito Federal, receberão o imunizante. Além da dos imunizantes, o ministério afirmou que repassou a estados e municípios o valor de R$ 256 milhões de apoio para ações de controle da doença.