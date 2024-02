Jovem com paralisia cerebral é aprovado em universidades públicas do Pará

Lucas Nobre, de 17 anos, deixou toda a família orgulhosa após ser aprovado por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nas duas principais universidades públicas do Pará para cursar licenciatura em filosofia. O garoto, diagnosticado com paralisia cerebral, vive em São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará, e foi o primeiro membro da família a ingressar no ensino superior.

A aprovação do paraense ocorreu em 26 de janeiro e ele já foi matriculado na UEPA, pela facilidade em ter um polo em São Miguel. Em entrevista ao Correio, a mãe do menino, Alexandra Nobre, contou um pouco mais sobre a história de Lucas.

“Lucas nasceu de 5 meses e teve anóxia — ausência de oxigênio — após o nascimento, como sequela foi diagnosticado com paralisia cerebral. Lucas foi e é um milagre, ele foi contra o diagnóstico dos médicos que disseram que se ele viesse a sobreviver, seria uma pessoa em estado vegetativo. Ele começou a falar com 6 meses e eu sempre o estimulei com tudo que tinha e podia. Lucas começou estudar com 5 anos e ali ele viu que poderia fazer a diferença na vida dele, e que em sala de aula ele podia se destacar, assim ele sempre fez, com muita força de vontade e dedicação em aprender”, contou.

Lucas sempre estudou em escola pública e passou por muitos desafios, mas a família sempre o apoiou a finalizar os estudos. “Quando ele me disse que queria fazer o Enem, e que iria cursar filosofia, tudo o que pude fazer foi apoiá-lo, fazer a inscrição e ajudar ele a estudar. No dia da prova, fiquei muito nervosa, porque era a primeira vez dele, e eu sei que é uma prova difícil e muito demorada, mas tudo deu certo graças a Deus”, disse.

Há dois anos, Lucas frequenta o CIIR (Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação), em Belém, onde recebeu atendimento visando o vestibular. Como parte da monitoria estavam exercícios relacionados à leitura, entendimento e amadurecimento para a execução da prova.

Desafios

O garoto também foi diagnosticado com escoliose progressiva e acentuada, doença a qual lhe provoca muito desconforto. “Estamos na luta há 3 anos para conseguir a cirurgia que só faz em Brasília e no Rio de Janeiro pelo SUS. Mas a expectativa dele agora é começar as aulas na faculdade, e o tão sonhado curso de filosofia. Ele quer fazer especialização em filosofia política”, continuou Alexandra.

A expectativa da mãe e de Lucas é iniciar uma nova fase de vida. “Sabemos que não será fácil e que ainda vamos ter algumas batalhas pela frente. Tem um ônibus para levá-lo e ele terá acompanhante pedagógico para ajudar nas aulas. Lucas está muito animado para o início das aulas e já está planejando o material”, finalizou a mãe.

Lucas postou em sua conta do Instagram a felicidade com a aprovação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Nobre (@raphaelnobre1603)

*Estagiária sob supervisão de Talita de Souza