Carnaval tem alerta de chuvas em 17 estados; saiba quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para chuvas com ventos fortes em 17 estados do país, durante fim de semana de carnaval. Com início nesta sexta-feira (9/2), o aviso se estende até o domingo (11).

A previsão de chuvas de até 50 mm/dia e ventos intensos (60 km/h) é válida para todas as regiões de Tocantins, Maranhão, Piauí, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Espírito Santos e Distrito Federal.

O cenário meteorológico também deve ocorrer em áreas dos seguintes estados: Amazonas, Pará, Amapá, Ceará, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet alerta para que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. É importante também evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

?? #Atenção: Previsão de chuvas intensas, de amanhã (9) até domingo (11), em áreas do AM, PA, AP, CE, PE, BA, RJ, MG e em todo o TO, MA, PI, GO, MT, MS, RO, ES e DF.



???? Confira o aviso amarelo ???? https://t.co/l3fkouwjbf pic.twitter.com/j5GQbnQs9B — INMET (@inmet_) February 8, 2024