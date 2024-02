Troféu CB Folia vai premiar melhores fantasias do carnaval; participe!

Está aberto o prazo para envio de fotos de fantasias de carnaval para concorrer ao prêmio CB Folia deste anos! A tradicional premiação da festa de Brasília chega este com novidades. Além da melhor fantasia adulta será premiada a melhor fantasia infantil. Para concorrer, basta enviar uma foto do seu look pelo site do CB Folia, clicando no botão destinado ao envio.

Esta é a 7ª edição da premiação que destaca a importância da cultura carnavalesca no Distrito Federal. As categorias incluem ainda Melhor Bloco de Rua (1º, 2º e 3º lugares), Melhor Momento, Melhor Fantasia Adulta e Melhor Fantasia Infantil, com votação popular e júri técnico. As votações serão abertas no sábado (10) e encerram em 14 de fevereiro, e o resultado será anunciado em 16 de fevereiro.



No site, os foliões também encontram um guia com informações sobre os blocos de rua, eventos carnavalescos que ocorrerão na cidade, muito conteúdo com notícias e dicas para aproveitar o carnaval. O objetivo é incentivar a participação da população nas festividades e valorizar a cultura local.