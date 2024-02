A ministra da Saúde, Nísia Trindade, acompanhou, na manhã desta sexta-feira (9/2), o primeiro dia de vacinação contra a dengue em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Brasília, a do Cruzeiro. Ela caracterizou o momento como "histórico" para auxiliar em um problema de saúde pública de "muito tempo".

"É um momento histórico, há 40 anos se espera por uma vacina contra a dengue. Agora temos uma vacina incorporada ao SUS. Mesmo sem epidemia, nós começaríamos a vacinação, porque a dengue é um problema de saúde pública há muito tempo", declarou a ministra.

Trindade ainda afirmou que até março serão vacinadas as crianças de 10 e 11 anos e, depois, chegarão até os 14 anos. "A medida que as vacinas estão chegando, estamos seguindo aquele grupo de municípios", explicou.

De acordo com o ministério, já receberam as primeiras doses da vacina os estados de Goiás, Bahia, Acre, Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Amazonas, São Paulo, Maranhão e também o Distrito Federal. Ao todo, esses locais abrigam 315 cidades das 521 que receberão as doses até o final do ano, segundo o ministério.

"Estamos trabalhando para ampliar, com apoio da Fiocruz, essa possibilidade de ter mais doses. Vamos apoiar também a vacina do Instituto Butantan, que ainda não foi submetida à Anvisa", garantiu a ministra. A Fiocruz deve agilizar a produção dos imunizantes no país, junto a farmacêutica Takeda, e o Butantan trabalha para entregar até setembro as documentações à Anvisa.

Quem pode tomar a vacina contra a dengue

A Qdenga é uma vacina de duas doses com intervalo de três meses entre elas. Inicialmente, o Ministério da Saúde determinou que apenas crianças e jovens entre 10 e 14 anos recebam a aplicação. Com o tempo, será estudado a ampliação de faixa etária.

Há alguns casos que a aplicação da vacina é contraindicada, segundo nota técnica do Ministério da Saúde. Confira abaixo:

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2024/01/6789882-5-passos-para-acessar-o-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html" style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; border-radius: 11px;"> https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2024/01/6789882-5-passos-para-acessar-o-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html" frameborder="0" allowfullscreen>