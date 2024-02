Mulher dispara leite materno em policial durante abordagem no PR

Uma mulher foi presa depois de ter desrespeitado ordens policiais, abaixado a blusa e apertado um dos seios para esguichar leite na direção de um policial militar na cidade de Toledo, no Paraná.

De acordo com informações do portal RIC, o caso teria ocorrido na segunda-feira (12/2). A mulher e um companheiro teriam sido abordados em um carro por PMs sob suspeita de terem efetuado tiros com uma arma de fogo.

A mulher teria então desrespeitado ordens dos policiais e se irritado com a abordagem, prosseguindo a abaixar a blusa e jogado leite na direção de um dos PMs.

Os policias encontraram uma arma de fogo embaixo do tapete do carro e, por isso, o casal foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Toledo.

O Correio entrou em contato com a Polícia Civil do Paraná para saber mais detalhes sobre o caso mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.