Porto da Pedra é rebaixada do Grupo Especial no carnaval do Rio

Um ano depois de subir para o Grupo Especial, a Unidos do Porto da Pedra obteve a menor pontuação na apuração das escolas de samba do carnaval do Rio de Janeiro em 2024 e, portanto, foi rebaixada do Grupo Especial. No ano que vem, ela voltará para o Grupo Ouro. A escola campeã do Ouro, por sua vez, vai subir para o Especial. A apuração será nesta quarta-feira (14/2), às 20h.

Entre as escolas do Grupo Especial, a Porto da Pedra conseguiu pontuação de 264,9, somando-se todos os critérios. A penúltima colocada, a Unidos da Tijuca, ficou com 265,7 pontos.



A Porto da Pedra teve o enredo Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular, inspirado no almanaque de Jerônimo Cortés, escrito em 1594. A obra apresenta conhecimentos populares sobre temas como a natureza, a medicina e a agricultura.

De todas as 36 notas, a escola conseguiu apenas três 10, em alegorias e adereços e em samba-enredo. Houve problemas que atrapalharam o desempenho na avenida. Logo na entrada no sambódromo, um dos carros alegóricos teve que tirar uma parte para entrar na Sapucaí. A movimentação do último carro também teve problemas, porque começou lento e teve que acelerar para cumprir o tempo do desfile.

Os dois incidentes causaram buracos na avenida, que foram levados em conta pelos jurados ao darem as notas, sobretudo no quesito evolução. Neste critério, a Porto da Pedra alcançou a nota mais baixa: 28.5 de 30 pontos.