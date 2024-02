Ex-repórter da Globo é baleada ao deixar a Sapucaí após desfiles

A jornalista Nathalia Santos foi baleada na segunda-feira (12/2) enquanto deixava a Sapucaí após os desfiles das escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Ela estava com o marido em um táxi quando o casal foi abordado por criminosos, que realizaram dois disparos.

Nathalia foi atingida por um tiro no quadril e precisou ser operada, de acordo com nota publicada pela equipe da jornalista nas redes sociais. O marido dela não foi atingido.

A jornalista afirmou que temeu pela própria vida e pelos filhos, mas agradeceu por ter sido socorrida rapidamente. "Tive medo do que poderia acontecer comigo. Como mãe, pensamos sempre nos nossos filhos em primeiro lugar, mas, graças a Deus, fui socorrida rapidamente e muito bem acolhida por toda a minha família, amigos e equipe", diz o comunicado.

Segundo a nota, a Nathalia passa bem. "No intuito de tranquilizar a todos, informamos que o procedimento [a cirurgia] foi um sucesso. Nathalia está bem emocionalmente e, fisicamente, ainda com algumas dores — tudo dentro do previsto".

Ex-repórter da Rede Globo, a profissional ficou conhecida por ter trabalhado ao lado de Regina Casé no programa Esquenta!. Casé manifestou apoio à jornalista nos comentários da publicação. "Mesmo sua família sendo uma rede de apoio maravilhosa, você sabe que pode contar com a gente".

O Correio tenta contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro para saber quais providências estão sendo tomadas com relação ao ocorrido. A matéria será atualizada em caso de resposta.