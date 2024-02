Governo federal reconhece situação de emergência no Amapá por temporais

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência de Macapá, no Amapá, nesta quarta-feira (14/2). Em doze horas, entre segunda e terça, choveu mais de 100 milímetros, segundo o governo estadual.

O reconhecimento da situação emergencial foi feito pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros, através das portarias nº 439 e nº 436. A primeira foi o decreto de situação emergencial feito pela prefeitura de Macapá e a segunda pelo governo do Amapá, relato à erosão da margem fluvial do Rio Amazonas na orla do Aturiá, na zona sul da capital do estado.

Com o reconhecimento do governo federal, o estado do Amapá e o município de Macapá podem acessar recursos para atendimento das situações emergenciais e ajuda humanitária.

Governo e prefeitura ainda devem apresentar os planos de trabalho para Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para a liberação do dinheiro. As portarias publicadas também permitem pleitear verbas para socorro e atendimento à saúde; assistência social e reconstrução de infraestrutura afetada.