Campeã do carnaval do Rio de Janeiro, a escola Unidos do Viradouro é alvo de pedido de punição por ter ultrapassado o limite de 15 integrantes na Comisão de Frente durante o desfile no Sambódromo Marquês de Sapucaí. Na quarta-feira (14/2), as escolas Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense, Mocidade e Beija-Flor encaminharam à Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) o pedido para que a agremiação vencedora seja punida.



A Liga aceitou o recurso e vai analisar o pedido das quatro escolas até esta quinta-feira (15/2). Entretanto, mesmo que a Unidos do Viradouro seja punida, ela não perderá o título de campeã do carnaval carioca, pois a punição será de 0,5 ponto e a escola ficou 0,7 ponto na frente da segunda colocada, a Imperatriz Leopoldinense.

A escola levou para a avenida o enredo Arroboboi, Dangbé, que homenageou a cobra sagrada dos africanos de Benin. O desfile mostrou a força da mulher negra ao representar um exército de mulheres, para desmistificar a batalha que transformou uma cobra em deusa na África. Este é o terceiro título da Viradouro. No ano passado, a escola ficou um décimo atrás da Imperatriz Leopoldinense e garantiu o vice-campeonato.

A comissão de frente foi um dos destaques do desfile da agremiação de Niterói (RJ). Uma enorme alegoria de cobra, com movimentos articulados e luzes programadas por computador deslizou pelo asfalto da Marquês de Sapucaí.

As alegorias coloridas brilhavam no escuro. Um dos carros alegóricos foi feito com ferro-velho do barracão da escola. À frente da bateria estava a rainha Erika Januza, que ocupa o posto pelo terceiro ano consecutivo. A atriz comemorou, emocionada, a vitória na apuração dos votos da comissão julgadora.