Morre o jornalista e roteirista Tony Goes, aos 63 anos

O último texto de Goes foi publicado nessa segunda-feira (12/2), em que escreveu sobre a polêmica entre as cantoras Baby do Brasil e Ivete Sangalo no carnaval

Morreu o jornalista e roteirista Tony Goes, aos 63 anos, nesta quinta-feira (15/2). A informação foi dada pelo jornal Folha de S.Paulo, veículo em que o colunista trabalhava.

Goes tratava um câncer no intestino desde 2021, porém, nas últimas semanas, o tumor se espalhou para outros órgãos. De acordo com o jornal, ele sofreu falência hepática em decorrência das complicações da doença.

Nascido no Rio de Janeiro, o jornalista morou em São Paulo boa parte da vida. Formado em publicidade, começou a trabalhar na televisão novo e foi roteirista de séries de humor e programas de variedades, dentre eles, o Vídeo Show, da TV Globo.

