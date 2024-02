Abílio Diniz falou sobre legado e importância do "aqui e agora"

O empresário Abílio Diniz, que morreu neste domingo (18/2) de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite, disse em entrevista que não se preocupava com o legado e sim com o que fazia no presente. “Eu gosto do aqui e agora. Eu quero saber o que eu tô dando agora, com o que eu estou fazendo agora”, comentou.

O fundador do Grupo Pão de Açúcar estava internado no Hospital Albert Einstein com pneumonia. De acordo com fontes próximas, Diniz estava internado há três semanas e o quadro era considerado "difícil".

“A minha preocupação é com o que eu faço aqui. Todas as atividades que eu faço aqui, no meu trabalho, na minha família, que é a coisa mais importante para mim. O que eu vou deixar? Isso eu nem vou ver, então deixa para lá”, disse o empresário à CNN, canal que era comentarista.

O velório será realizado nesta segunda-feira (19/2), no Salão Nobre do Estádio do Morumbi, do São Paulo, seu clube do coração, das 11h às 15h.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Abilio Diniz (@abilio_diniz)