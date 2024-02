O velório do empresário Abílio Diniz, que morreu neste domingo (18/2), aos 87 anos, vai ocorrer no Salão Nobre do estádio Morumbi, do São Paulo Futebol Clube, nesta segunda-feira (19/2). O velório será aberto ao público, será das 11h às 15h, e o enterro será reservado para a família e amigos.

O empresário foi vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. Abílio estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

“Para aqueles que desejarem prestar suas homenagens, o velório será aberto ao público nesta segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024, das 11h às 15h, no Salão Nobre do Estádio do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube, seu time de coração”, diz o comunicado publicado no perfil do empresário nas redes sociais.

O presidente do time, Julio Casares, utilizou suas redes sociais para lamentar o falecimento de Abílio Diniz, seu amigo pessoal. “Momentos felizes com o amigo Abílio Diniz. Foto oficial da conquista da Copa do Brasil. Sempre estivemos juntos. Ele estava se recuperando da cirurgia no joelho. Foi meu consultor. Um amigo. Meu conselheiro nas horas mais difíceis. Estou devastado. Ele viu o São Paulo ser campeão de tudo! Descanse em paz amigo querido”, escreveu.

"Que o encontro de Abílio com Deus, que ele sempre considerou seu “amigão”, seja de muito amor e que ele possa encontrar a paz eterna ao lado de seu filho João Paulo, sua mãe Floripes e seu pai Valentim", conclui o comunicado da equipe do empresário.