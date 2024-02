Cantora de forró e marido morrem afogados dentro de carro no Ceará

A cantora de forró Marcinha Sousa e o marido dela, conhecido como Ivan da Van, morreram afogados quando tentavam atravessar a ponte sobre o rio no município de Jardim, localizado no interior do Ceará. Os corpos do casal foram encontrados na segunda-feira (19/2). A suspeita é que o veículo foi arrastado pelas águas, pois a cidade cearense foi atingida por uma forte chuva na segunda, que alcançou 110 milímetros.

Marcinha e o marido estavam desaparecidos desde domingo (18/2). O Corpo de Bombeiros do Ceará foi acionado e localizou o carro do casal a 100 metros de distância de uma ponte no distrito de Bom Sucesso. Ao retirar o veículo do local, os bombeiros encontraram os corpos de Marcinha e Ivan da Van. As informações são do g1.

Nas redes sociais, Marcinha costumava compartilhar suas músicas dos gêneros musicais forró e piseiro, além das agendas de shows. Em novembro do ano passado, a cantora gravou o clipe O mundo dá voltas.

Pelo Instagram, internautas lamentaram a morte de Marcinha e do marido. "Tão nova e uma carreira linda pela frente, que Deus te dê um bom lugar", disse uma mulher. "Descanse em paz, amiga", afirmou o cantor Breno Alves.

"Lamentável o que aconteceu com ela e o marido, que Deus tenha eles em um bom lugar", disse outra internauta. "Que Deus receba você e seu esposo de braços aberto e que conforte os corações dos famílias. Que notícia triste", publicou outra.

O Correio tenta contato com a Polícia Civil do Ceará para saber mais informações sobre o caso, mas até a publicação desta matéria o jornal não obteve retorno.