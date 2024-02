Com mais de 49 mil casos e 4 mortes, Rio decreta epidemia de dengue

O estado do Rio de Janeiro decretou estado de emergência em saúde pública devido ao número de casos da dengue nesta quarta-feira (21/2). A formalização da situação crítica deverá ocorrer até amanhã, com a publicação do documento no Diário Oficial da União. Com isso, chega a cinco o número de unidades federativas que estão em epidemia pela doença.

De acordo com o governo fluminense, são mais de 49 mil casos de dengue neste ano, 20 vezes acima do esperado e com quatro mortes confirmadas. Em pouco mais de um mês e meio, o número de casos na unidade da Federação já representa 96% do total registrado durante 2023. A capital do Rio já estava em emergência para dengue desde o início do mês.

O governador do RJ, Cláudio Castro, informou que o estado tem atualmente 308 casos para 100 mil habitantes, o que configura uma epidemia. “Temos uma projeção de aumento de casos para as próximas seis a 10 semanas ainda. Num cenário positivo, seis semanas. Num cenário negativo, 10 semanas. Nossa previsão é um acumulado até maio na casa dos 150 mil casos. Teremos semanas difíceis ainda”, disse.

Nas redes sociais, o governo estadual anunciou a criação de um Centro de Operações de Emergência em Saúde específico para a dengue, que vai unir todos os setores da saúde, inclusive a Vigilância Sanitária, e dará resposta mais rápida aos municípios. Haverá também plantão 24 horas do Centro de Inteligência em Saúde (CIS) para apoiar a alta demanda de casos nas cidades. E ampliação para 22 salas de hidratação e reforço diário de médicos e enfermeiros nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) estaduais.

Outros estados



Antes do RJ, Goiás declarou situação de emergência em 3 de fevereiro, ao atingir 22.275 casos de dengue e duas mortes, o que representa um aumento de 58% na comparação com o mesmo período de 2023. Minas Gerais havia decretado epidemia em 28 de janeiro, quando atingiu 11,4 mil casos confirmados nas primeiras três semanas do ano.

O Distrito Federal, por sua vez, declarou epidemia em 25 de janeiro e segue sendo o líder de incidência por 100 mil habitantes no Brasil. Nas primeiras três semanas do ano, o DF chegou a 17.150 casos — aumento de 646% em relação ao mesmo período de 2023.

O Acre foi o primeiro estado a declarar situação de emergência por conta da dengue, ainda na primeira semana de 2024. Naqueles dias, o número de contaminados chegou a 1.205 — 800% a mais que no mesmo período no ano anterior, que registrou 133 infectados.