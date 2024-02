No Brasil, G20 inicia debates sobre aliança global contra a fome

O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, participou nesta quarta-feira (21/2) da primeira reunião da Força Tarefa do G20 para o estabelecimento de uma Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O encontro pretende estabelecer, entre os países membros, as diretrizes técnicas necessárias para formar esse pacto internacional.

"O que queremos com a aliança é um mecanismo prático para mobilizar recursos financeiros e conhecimento de onde são mais abundantes e canalizá-los para onde são mais necessários, apoiando a implementação e a ampliação da escala de ações, políticas e programas no nível nacional", explicou Dias.

A reunião técnica discute, de maneira híbrida, até sexta-feira (23), o termo de adesão para os países interessados em ingressar na aliança. A iniciativa foi proposta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao assumir a presidência do G20, durante o encontro em Nova Dheli, na Índia.

Durante os três dias serão analisados relatórios de entidades internacionais que mostram soluções e lacunas do enfrentamento à pobreza e à fome, incluindo a produção sustentável de alimentos, a proteção social, a criação de resiliência (em razão das mudanças climáticas) e uma colaboração internacional mais eficaz.

"Foco nos mais pobres e vulneráveis"

Atualmente, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla em inglês) afirma que cerca de 735 milhões de pessoas estão passando fome em um planeta que produz, "amplamente, a comida necessária para o sustento de todos", segundo o ministério.



"Queremos evitar a duplicação de esforços e posicionar a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza como um mecanismo que dará o impulso político necessário para mobilizar os fundos e mecanismos existentes e melhor organizá-los em torno de dois princípios: o foco nos mais pobres e vulneráveis e a implementação consistente de políticas nacionais", acrescentou o ministro.

A Força Tarefa em prol da Aliança Global terá novos encontros em março, em Brasília, e em maio, em Teresina. Segundo Dias, a expectativa é ter todo plano global alinhado para a reunião ministerial do G20, que ocorre em julho, no Rio de Janeiro.

"A partir daí, queremos estar em condições de expandir nossa Aliança para além do G20 de modo a chegarmos na Cúpula em novembro, no Rio de Janeiro, com o lançamento de uma aliança verdadeiramente global, com o máximo de países", concluiu o ministro.

Erradicar a fome e a pobreza no mundo são dois dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), que enumera desafios até 2030 para ter um mundo melhor e mais sustentável.