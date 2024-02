Rio inicia vacinação contra dengue em crianças de 10 anos

A cidade do Rio de Janeiro começou a vacinar crianças de 10 anos contra a dengue na tarde desta sexta-feira (23/2). A Secretaria da Saúde decidiu escalonar a aplicação que, neste momento, também contempla a faixa de 11 anos, que passa a ser imunizada na próxima quarta-feira (28). Até o fim do ano, o Ministério da Saúde pretende chegar à idade máxima recomendada, 14 anos.

A Secretaria Estadual de Saúde encaminhou à capital fluminense um lote com 141,7 mil doses do imunizante.

O governo do Rio reconheceu, na quinta-feira (22), situação de epidemia de dengue no estado, que soma quase 50 mil casos prováveis da doença. A capital já havia decretado epidemia para a doença desde o início do mês.

As outras 90,2 mil doses recebidas pela Secretaria Estadual de Saúde foram distribuídas para 10 municípios: Nilópolis (3,1 mil), Duque de Caxias (21,1 mil), Nova Iguaçu (20,3 mil), São João de Meriti (10,8 mil), Itaguaí (3,4 mil), Magé (6,2 mil), Belford Roxo (12,7 mil), Mesquita (4,2 mil), Seropédica (2,2 mil), Japeri (2,5 mil) e Queimados (3,7 mil).