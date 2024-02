PF suspeita que "submarino" achado no Pará transportou drogas; veja interior

A Polícia Federal abriu inquérito para apurar a situação de um submarino construído de forma caseira encontrado no Pará. De acordo com a corporação, a embarcação foi localizada por pescadores em São Caetano de Odivelas, no nordeste do estado. O inquérito foi aberto para avaliar a origem do veículo e para saber para qual finalidade era usado.

Imagens feitas pelos agentes mostram a estrutura de madeira dentro da água, parcialmente submersa. A estrutura é de madeira e a iluminação era feita por meio de uma garrafa pet acoplada a um buraco no teto que permitia a entrada de luz solar.

De acordo com informações obtidas pelo Correio, a principal suspeita é de que o submarino era usado no transporte de cocaína. No momento em que o veículo foi encontrado, não havia ninguém dentro e ele estava próximo a praia, entre algumas árvores.