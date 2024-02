Irmão de detento que fugiu de presídio em Mossoró é preso no Acre

O irmão de um dos foragidos do presídio federal de Mossoró (RN) foi preso em Rio Branco, no Acre, nesta sexta-feira (23/2), de acordo com a Polícia Federal. Johnney Weyd Nascimento da Silva, de 40 anos, é irmão de Deibson Cabral do Nascimento.

Johnney tinha um mandado de prisão em aberto, condenado por roubo e participação em facção criminosa. Os agentes que realizaram a prisão são da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre (Ficco-AC).

A prisão de Johnney se deu por conta das investigações sobre a fuga de Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça do presídio de Mossoró, no dia 14 de fevereiro. Os dois seguem sendo procurados por um aparato policial com mais de 500 agentes, helicópteros, drones e cães farejadores.



Deibson e Rogério são ligados ao Comando Vermelho e respondem a mais de 30 processos de homicídio, roubo, tráfico de drogas e organização criminosa. Eles foram transferidos para Mossoró após participarem de uma rebelião em um presídio em Rio Branco (AC), que resultou na morte de cinco detentos, três deles decapitados.

Eles estavam em celas individuais, porém vizinhas, separadas apenas por uma parede. Há suspeitas de que eles conseguiram planejar a fuga em conjunto.