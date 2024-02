PF oferece recompensa em troca de informações sobre fugitivos de Mossoró

Os dois detentos que fugiram da Penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, na quarta-feira passada fizeram uma família refém na noite desta sexta-feira. - (crédito: Reprodução) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

No décimo segundo dia de busca, a primeira fuga da história das unidades prisionais federais ainda mobiliza uma força-tarefa de mais de 600 policiais na operação de recaptura. Ontem, a Polícia Federal lançou o anúncio de procurados para os dois, com recompensa de R$ 15 mil para qualquer pessoa que tenha informações sobre Rogério da Silva Mendonça, o Querubin, e mais R$ 15 mil para denúncias que ajudem a captura de Deibson Cabral Nascimento, conhecido como Tatu ou Desinho.

Os dois foragidos da penitenciária de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte, são ligados a uma das principais facções criminosas do país, o Comando Vermelho (CV).

Eles foram vistos pela última vez na zona rural da cidade de Baraúna, localizada na divisa dos estados do Rio Grande do Norte e Ceará, mais de 20km de distância da unidade prisional.

Até o fechamento desta edição, segundo nota, quatro pessoas haviam sido presas pela PF nas cidades de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Quixeré e Aquiraz, no Ceará, por possíveis apoios aos foragidos. Também foram apreendidos drogas, telefones celulares e um veículo.

A operação conta com uma forçatarefa integrada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Administração do Rio Grande do Norte, além da Força Nacional de Segurança Pública e policiais do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Goiás.

A fuga dos dois homens aconteceu no dia 14 deste mês e levou o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski ao estado do Rio Grande do Norte para acompanhar as investigações.

