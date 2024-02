Bombeiros encontram corpo de menina de 6 anos desaparecida no Rio

Após 48 horas desaparecida, uma menina de apenas 6 anos que estava desaparecida foi encontrado morta pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). A criança foi soterrada após um deslizamento e não sobreviveu. O caso ocorreu no município de Mendes (RJ), e o corpo foi encontrado nesta sexta-feira (23/2).

A informação foi dada pelo coronel do CBMERJ, Leandro Monteiro. "Que Deus conforte o coração da família. Todos nós estamos muito tristes com essa tragédia", compartilhou ele nas redes sociais.



Após 48h de muito trabalho do @cbmerjoficial , acabamos de encontrar a vítima que estava soterrada no município de Mendes-RJ. É uma menina de apenas 06 anos. Infelizmente sem vida. Que Deus conforte o coração da família . Todos nós estamos muito tristes com essa tragédia. — leandro monteiro (@leandro_mont) February 23, 2024

A mãe e um irmão da menina foram resgatados com vida e levados para a Santa Casa. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

O Correio entrou em contato com a Prefeitura de Mendes para saber mais sobre o caso. A matéria será atualizada quando houver retorno?