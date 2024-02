Estátua de Daniel Alves é vandalizada por moradores de Juazeiro

A estátua do jogador Daniel Alves, condenado a quatro anos e seis meses de prisão por agressão sexual, foi vandalizada por moradores de Juazeiro, município do interior da Bahia. A estátua é uma homenagem ao atleta, que é natural da cidade baiana.

Os moradores do local pedem a remoção do monumento desde o ano passado, quando Daniel foi preso preventivamente sob acusação de estupro. A estátua exibe o atleta em tamanho real, com a camisa da Seleção Brasileira e uma bola de futebol nos pés.

Daniel foi acusado em 2022, por uma mulher de 23 anos, que alegou ter sofrido agressão sexual em uma boate de Barcelona. A sentença do jogador saiu nesta quinta-feira (22/2), na Espanha. Ele alega inocência e vai recorrer da decisão.

O julgamento ocorreu entre 5 e 7 de fevereiro e a sentença pode ser proferida até 7 de março, mas a leitura foi antecipada. No julgamento, Daniel negou a agressão sexual e alegou que a relação com a vítima foi consensual.

Ao longo do processo de investigação do caso, ele trocou cinco vezes de versão sobre o ocorrido em 30 de dezembro de 2022. Em janeiro do ano seguinte, ele negou que teve relações sexuais com a vítima e disse que nem a conhecia, quando questionado por um programa de tevê da Espanha.