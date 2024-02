Assassinato de advogado no centro do Rio de Janeiro durou 14 segundos

O ataque a tiros que matou o advogado Rodrigo Marinho Crespo, de 42 anos, na tarde dessa segunda-feira (26/2), em uma via movimentada no Centro do Rio de Janeiro, teria durado apenas 14 segundos. O assassinato foi registrado pelas câmeras de segurança do local e, segundo investigação da Policial Civil, ao menos 15 disparos de pistola 9mm teriam sido efetuados; os investigadores recolheram 11 cápsulas no local.

Um carro branco chegou ao local onde o assassinato aconteceu e parou em fila dupla. Em seguida, um homem desceu do banco de trás do carro, chamou o advogado pelo nome, caminhou até Rodrigo e efetuou os primeiros disparos. Um homem que estava perto de Rodrigo saiu correndo. Mesmo caído, o advogado foi baleado mais vezes.

O crime ocorreu na rua onde ficam as sedes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da Defensoria Pública do Estado e do Ministério Público do Estado. O advogado tinha o hábito de descer no mesmo horário do escritório para tomar café e conversar com as pessoas.

Em nota, a Polícia Civil informou que a investigação está em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). “Os agentes estão ouvindo testemunhas, levantando informações e realizando demais diligências para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime”, disse a instituição.

Rodrigo Marinho era especialista em causas cíveis e empresariais, formou-se na Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ), em 2005, e se especializou em direito civil empresarial, em 2008, na Fundação Getulio Vargas (FGV).