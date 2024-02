Instituto dos Advogados Brasileiros lamenta morte de advogado assassinado no Centro do Rio

Rádio Tupi —

Na noite desta segunda-feira (27), o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) publicou uma nota de pesar a respeito da morte de Rodrigo Marinho, de 42 anos. O rapaz foi assassinado na frente do escritório em que trabalhava, na Avenida Marechal Câmara, no Centro do Rio.

O crime aconteceu a poucos metros da sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da IAB.

Na nota, o Instituto falou que Rodrigo era membro desde 2011 e fazia parte da Comissão de Direito Processual Civil. O presidente nacional do IAB, Sydney Limeira Sanches, lamentou a morte violenta do advogado, solidarizou-se com a família e pediu às autoridades a rápida apuração do crime.



Rodrigo era sócio fundador do Marinho & Lima Advogados, tinha experiência em Direito Civil Empresarial com ênfase em Contratos e Direito Processual Civil. Ele se formou em 2005 na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e tinha pós-graduação em Direito Civil Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ele foi encontrado no chão por policiais já com várias marcas de tiro.