MPRJ denuncia casal que criou vaquinha falsa com fotos de criança com câncer

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou Tainara Ribeiro Subtil e Luiz Antonio dos Santos Barbosa pelos crimes de falsificação e uso de documento falso. O casal usava fotos de crianças com câncer para criar vaquinhas falsas na internet. O caso foi investigado pela Polícia Civil do Rio e a suspeita é de que o dinheiro arrecadado esteja sendo usado para custear viagens.

O crime foi denunciado pela própria irmã de Luiz Antonio. A estimativa é de que o casal arrecadou mais de R$ 35 mil com apenas uma das vaquinhas criadas. Segundo a 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Ilha do Governador/Bonsucesso, o casal gerou comoção pública com a criação do perfil falso, onde postaram fotos de uma criança e documentos falsos que atestavam que uma menina identificada como Laura Oliveira Santos tinha câncer.

"Embora a criança exibida na campanha exista e é doente, ela não tinha nenhum vínculo com os dois estelionatários, que recolheram para si todo o dinheiro arrecadado", disse o promotor Sauvei Lai.

No texto, escrito supostamente pela mãe da criança, que se identificava como Leila, a informação era de que a menina sofria com um tumor nos olhos e que devido ao estado de saúde da garota, a família precisava de dinheiro para a realização de uma segunda cirurgia e exames. No perfil “Todos pela Laura”, o “estado de saúde” da garota era atualizado diariamente, conquistando mais de 680 apoiadores e arrecadou quase R$ 35 mil.

"A investigação apurou que na realidade os dois denunciados se apropriaram de publicações feitas tempos atrás por uma outra família, que solicitou contribuições para o tratamento de uma criança realmente acometida de doença grave." As investigações apontaram que a criança que aparece nas fotos são de uma menina chamada Nicole, que tem 8 anos de idade, é gaúcha e faz tratamento pelo SUS.

A família de Nicole já chegou a pedir apoio financeiro pelas redes sociais, mas nada relacionado a vaquinha criada por Tainara e Luiz. A denúncia foi recebida pelo Juízo da 27ª Vara Criminal da Comarca da Capital.