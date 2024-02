Jovens são expulsos de cinema por fumarem maconha durante sessão

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que os jovens são retirados do local por policiais com chutes e tapas - (crédito: Reprodução/Redes sociais) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Um grupo de jovens foi expulso, na segunda-feira (26/2), de uma sala de cinema em Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco, após outros clientes denunciarem o uso de maconha durante o filme Bob Marley: One Love. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que os jovens são retirados do local por policiais com chutes e tapas.

Segundo o shopping Guararapes, onde o caso ocorreu, a Polícia Militar foi acionada pela administração após reclamações dos clientes sobre o uso de drogas e tumulto na sala de cinema.

Veja o vídeo:

A PM botou uma galera pra fora porque tavam fumando um durante a sessão do filme de Bob Marley no Shopping Guararapes ???????????? pic.twitter.com/rQFnAdOUrj — Brega Bregoso (@BregaBregoso) February 28, 2024

O filme do músico Bobh Marley relata a trajetória do astro do reggae, da sucesso internacional na música até a tentativa de assassinato que sofreu em 1976. O artista jamaicano considerava a maconha como uma erva sagrada.

O cantor alcançou sucesso mundial com a banda Wailing Wailers, que eventualmente se tornou Bob Marley & The Wailers. Sempre envolvido em diferentes causas sociais, Bob Marley também foi um grande símbolo na luta por justiça.

Bob Marley morreu em 11 de maio de 1981, aos 36 anos, por causa da propagação de um melanoma nos pulmões e no cérebro.