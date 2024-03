Goiás antecipa vacinação da dengue em crianças até 14 anos; entenda

A Secretaria da Saúde de Goiás (SES) iniciou a aplicação de vacinas contra a dengue em crianças e jovens até 14 anos nesta sexta-feira (1º/3). Até então, a faixa etária estava entre 10 e 11 anos, como determinou o Ministério Público a todos estados que receberam a primeira remessa de doses.

Segundo o secretário de Saúde de Goiás, Rasível dos Santos, a decisão foi alinhada com órgãos federais e municipais. “Nós conversamos com o Ministério da Saúde e o Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Goiás e todos foram unânimes em afirmar que a ampliação da faixa etária é a melhor estratégia para levarmos proteção a mais crianças e adolescentes em todo o estado”, disse.

De acordo com Santos, a procura por vacinas de crianças entre 10 e 11 anos estava muito baixa. “Nós tivemos uma boa procura pela vacina nos primeiros dias da campanha, mas a adesão diminuiu com o passar do tempo e apenas 13,1% das crianças com idade entre 10 e 11 anos foram vacinadas”, afirmou.

A Secretaria de Saúde recebeu até o momento 158.518 doses da Qdenga, que foram distribuídas para 134 municípios goianos. O imunizante tem esquema vacinal de duas doses com intervalo de 90 dias entre elas.

O Ministério da Saúde prevê que até o final do ano, todas crianças entre 10 e 14 anos de 521 municípios priorizados sejam vacinadas. A faixa etária está sendo escalonada por conta do número limitado da produção de vacinas.