O Governo do Distrito Federal (GDF) aplicou apenas 23.502 doses de vacina contra a dengue no público alvo, que são crianças de 10 e 11 anos, entre os dias 9 e 27 de fevereiro. A quantidade representa somente 32,7% de participação da população que pode receber a imunização. Segundo o governo, a procura pelo imunizante está abaixo do esperado.



O Ministério da Saúde disponibilizou 71.708 doses para o DF. Dessas, ainda há 48.206 disponíveis para aplicação em todos os 67 pontos de vacinação. O GDF destacou que, como todo imunobiológico, a vacina da dengue também tem prazo de validade. O lote recebido vence no dia 30 de abril.

Segundo a gerente substituta da Rede de Frio do DF, Karine Castro, há tratativas para uma possível ampliação no público-alvo a fim de garantir que todas as doses sejam efetivamente aplicadas à população. “Estamos estudando todas as estratégias para garantir que nenhuma dose seja perdida. A gente pede e reforça para que os pais e responsáveis não percam essa oportunidade e levem as crianças para receber o imunizante. A vacina é importante diante do cenário epidemiológico atual”, ressaltou a gerente.



O DF conta com mais de 60 pontos de vacinação distribuídos pelas regiões administrativas. Para conferir todos os locais, basta acessar o site da Secretaria de Saúde.

Além disso, o GDF reforça que, mesmo quem já está vacinado, deve continuar com os cuidados preventivos para que o mosquito transmissor não se prolifere.

Com informações da Agência Brasília



