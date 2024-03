Avião cai em mata fechada e deixa três mortos na Bahia

Três pessoas morreram após um avião cair em Barreiras, na Bahia, na manhã deste sábado (2/3). Segundo o Corpo de Bombeiros local, a aeronave caiu em uma área de mata fechada dentro do perímetro da Associação Barreirense de Aviação (ABA).

A corporação usa equipamentos especiais para tirar as vítimas dos destroços. Elas foram identificadas como o pai e o filho Jackson Bomfim e Matheus Bransford, além do piloto Lucas Corisco. O avião teria decolado por volta das 10h20 e, permaceneu pouco mais de meia hora no ar, antes da queda. A causa do acidente ainda não foi divulgada.