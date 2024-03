Zilu declara guerra a Dado Dolabella após expulsão de Wanessa

Na manhã deste sábado (2), após Wanessa Camargo ser expulsa do "BBB 24" por agressão, a mãe da cantora, Zilu Godoy, usou as redes sociais para rebater alguns comentários sobre a postura do genro, Dado Dolabella. Zilu deixou claro que não compactua com os comentários polêmicos e em tom mais agressivo do genro, em relação aos episódios que envolvem Wanessa no reality.

Zilu não deixou barato o comentário de uma seguidora que apontou que Wanessa era "esposa de Dado agredindo as pessoas", em referência às acusações de agressão que o ator coleciona de algumas de suas ex-companheiras que já o denunciaram formalmente à polícia. Pois bem.

Ao rebater o comentário, Zilu disse que Wanessa não está com Dado e que deve entrar com medidas cabíveis contra o genro, por conta dos recentes comentários polêmicos feitos por ele. "Ela não está com o Dado. E tudo o que ele fala na internet é em benefício dele. Ele não está pensando nela e isso é muito ruim", disse a empresária.

Na sequência, Zilu apontou que entrará com medidas cabíveis contra Dado Dolabella. "Já estamos tomando todas as providências necessárias. Obrigada", concluiu a matriarca ao falar sobre o comportamento do genro nas redes sociais.

Dado se revolta com expulsão

Após Wanessa Camargo ter sido expulsa do "BBB 24" por ter dado um tapa na perna do brother Davi Brito, enquanto ele dormia depois da festa desta sexta-feira (1), o namorado da cantora, Dado Dolabella, usou as redes sociais para demonstrar toda a sua indignação com a decisão da produção do reality de acatar a denúncia do motorista de aplicativo. Dado então soltou o verbo e não poupou críticas.

"Chocado, perplexo! Não vejo motivos para expulsão. Nunca imaginei que ela fosse sair assim do programa. Mas se isso aconteceu, foi melhor pra ela", escreveu Dado, nos stories da plataforma instagram. Ainda no mesmo texto, ele aproveitou para demonstrar apoio à amada. "Estou indo para o Rio agora, para dar todo apoio e amor que ela possa precisar", concluiu o ator.

A expulsão

A expulsão de Wanessa Camargo aconteceu após ela ter sido chamada no confessionário, na manhã deste sábado (2). Desde então, a sister não voltou mais e um comunicado foi feito aos brothers para que eles arrumassem as coisas dela para a produção retirar na despensa.

Wanessa foi até o confessionário após seu principal desafeto no jogo, Davi Brito, ter ido denunciá-la no confessionário por agressão. Em conversa com a equipe do reality, Davi disse o seguinte: "Ontem, depois da festa, eu dormi mais cedo porque hoje tem a prova do Anjo. E acabou que teve uma situação dentro do quarto em que a Wanessa ultrapassou um pouquinho o limite da bebida. Ela acabou entrando no quarto e eu me senti muito desrespeitado por ela. Ela não me respeitou e naquele momento ali, ela veio pra cima da minha cama e acabou me batendo, me agredindo", começou dizendo o jovem.