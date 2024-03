Margareth Menezes celebra retomada da Conferência Nacional de Cultura

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, realizou um café da manhã com jornalistas nesta segunda-feira (4/3) para comentar a retomada da Conferência Nacional de Cultura, que ocorre em Brasília, após hiato de dez anos. Do encontro, sairá o novo Plano Nacional de Cultura. Entre os assuntos, a ministra destacou a pluralidade da identidade brasileira e a reconstrução da pasta.

"Estamos em um movimento de reconstrução, porque só o fato da desconstrução do ministério (mostra que) não houve a continuidade de execução das políticas da última conferência (em 2013) que foi feito o Plano Nacional de Cultura", iniciou a ministra.

"A nossa identidade nacional naturalmente é diversa, não há uma que impere sobre outra, Brasil é um país continental. O contexto cultural é memória de identidade e tem que ser respeitada. Estaremos ouvindo também novas pautas, a representação dos povos originários, das pessoas negras, todos os territórios do Brasil e estamos buscando atender a coisas que ficaram pelo caminho mas que são factíveis. Teremos que contemplar, por exemplo, políticas para a cultura digital", acrescentou.

Ela também comentou sobre a cultura ser uma política de estado. "Queremos atender a todo o Brasil e contamos com o apoio do nosso setor. É fato que a cultura brasileira é um grande legado, de uma grande riqueza, e é uma grande ferramenta de transformação. Agora, para a cultura ser uma política de Estado é preciso que a sociedade também a reconheça", afirmou.

A ministra da Cultura também destacou a entrada da pasta no Novo PAC, que garante verba para a criação de centros culturais, restauração de patrimônio histórico, de acervo de bibliotecas e a construção do Museu da Democracia. Além disso, afirmou que está em negociação com o governo do Distrito Federal para finalizar as obras do Teatro Nacional, em Brasília, que está fechado há cerca de 12 anos.

4ª Conferência Nacional de Cultura

A 4ª CNC inicia nesta segunda-feira (4/3) e tem programação gratuita e aberta ao público até sexta-feira (8/3). O encontro reúne produtores culturais de todo o Brasil para discutir temas que estarão no Plano Nacional de Cultura. O evento ocorre no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.