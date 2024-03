Governo e Uber anunciam parceria para combater violência contra mulher

O Ministério das Mulheres e a Uber anunciaram nesta segunda-feira (4/3) uma parceria para divulgar na plataforma a Central de Atendimento à Mulher — Ligue 180, que colhe denúncias sobre casos de violência contra as mulheres.

Durante o mês de março, que marca o Dia Internacional das Mulheres, passageiros e motoristas da Uber vão receber mensagens sobre o Ligue 180 e o atendimento prestado às vítimas da violência. O serviço pode ser acessado 24 horas por dia, todos os dias, discando o telefone 180 ou pelo WhatsApp (61) 9610-0180.

"Temos trabalhado com prioridade na reestruturação e melhorias do Ligue 180, e isso envolve uma divulgação constante da Central com campanhas de utilidade pública e em espaços diversos por meio de parceiros, como a Uber. É importante que as mulheres em situação de violência, e todas as pessoas que possam ajudá-las, saibam que podem recorrer ao canal para pedir ajuda, informações, orientações e também fazer denúncias", declarou a coordenadora-geral do Ligue 180, Ellen Costa.

Aumento nas denúncias

Segundo o ministério, houve um aumento de 23% no número de denúncias recebidas pelo canal em 2023, atribuído ao investimento em iniciativas de conscientização. Foram 568,6 mil ligações no ano, uma média de 1.558 por dia.

"Para a Uber, faz todo sentido unir esforços em torno de iniciativas como essa que buscam fomentar uma cultura de segurança e respeito em nossa sociedade. O combate à violência contra a mulher é uma agenda prioritária para nós, e estamos sempre em diálogo com especialistas, organizações do terceiro setor e autoridades para construir um futuro mais seguro para as mulheres brasileiras", afirmou a gerente de Políticas Públicas da Uber, Gabriela Silveira.