Brasileira sofre estupro coletivo na Índia

Uma turista brasileira, que também tem cidadania espanhola, foi vítima de estupro coletivo no leste da Índia, por onde viajava de motocicleta com o marido espanhol, com quem mantém nas redes sociais um canal de viagens pelo mundo. Três suspeitos do crime foram detidos no sábado, e a polícia procura outros envolvidos.

A violência sexual ocorreu na noite de sexta-feira, 1º, no distrito de Dumka, estado de Jharkhand, onde o casal Vicente e Fernanda parou para acampar em uma área remota. Eles haviam montado a tenda para passar a noite, quando foram atacados. A polícia acredita na participação de até 10 pessoas. Os viajantes também foram roubados e Vicente relata ter sido ameaçado com uma faca no pescoço.

A denúncia foi reportada no sábado, 2, logo após o ocorrido. Mas como os agentes falavam apenas hindi, língua local, as autoridades só souberam que se tratava de um estupro quando o casal chegou ao hospital.

As vítimas, que passaram a primeira noite após o episódio sob tratamento médico, foram transferidas para uma unidade do governo e já prestaram depoimento a um juiz.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Vicente e Fernanda fizeram relatos do caso. Com hematomas nos rostos, eles contaram que foram espancados e roubados, e a mulher, violentada. Após a publicação, porém, o vídeo foi retirado do perfil de viagens pelo mundo do casal.

Em seu relato, o marido de Fernanda disse que os criminosos colocaram uma faca no seu pescoço e o agrediram durante o ataque, que terminou com a agressão sexual a ela.