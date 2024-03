Claudio Júlio Tognolli, jornalista, morre aos 60 anos em São Paulo

Aos 60 anos, morreu na manhã do domingo (3/3), o jornalista Claudio Júlio Tognolli. Ele estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, devido a complicações de um transplante de coração, realizado em 25 de janeiro.

O velório ocorreu ainda no domingo, no Funeral Homes, na capital paulista. A cremação foi no mesmo local, à meia noite.

Quem foi Claudio Tognolli

Nascido na Zona Leste de São Paulo, graduou-se em jornalismo pela Universidade de São Paulo (USP), com doutorado em Ciências da Comunicação na mesma instituição. Foi escritor de diversos livros, como: A sociedade dos Chavões (2002), A falácia da genética (2003), entre outros. O jornalista também teve passagens pela Folha de S. Paulo e Jornal da Tarde.

Tognolli também foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji). Além disso, era apaixonado por música e estudava violão clássico, composição e guitarra.