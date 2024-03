Vacina da influenza já começou a ser distribuída aos estados, diz ministra

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou na tarde desta terça-feira (5/3) que as vacinas para a influenza já estão sendo distribuída a todos os estados brasileiros. O Ministério da Saúde anunciou a antecipação das vacinas, geralmente feitas em maio, para março.



“Estamos enfrentando esse grande desafio da dengue, que é uma preocupação de saúde pública, mas, nós estamos enfrentando essa questão junto ao aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave por influenza e também covid-19”, iniciou a ministra.



A chefe da pasta já tinha apontado que a vacinação contra a influenza começaria em 25 de março. No entanto, a aplicação deve ter início ainda mais cedo, graças a esforços conjuntos com o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).



“Nós conseguimos, com o esforço do Instituto Butantan, que antecipou a entrega e também da Fiocruz, através do Instituto de Controle de Qualidade e Saúde, que sempre faz a avaliação das vacinas antes delas serem aplicadas. As vacinas já começaram a ser distribuídas para os estados. Amanhã será publicado uma nota técnica dizendo quais são os grupos prioritários. Não tem mudança em relação ao ano passado”, anunciou Trindade.

A data para o início da vacinação será definida pelos municípios, a partir da chegada das doses nas capitais estaduais. A distribuição aos estados teve início nesta segunda-feira (4/3). Em média, a vacinação nas cidades inicia em até dois dias, após a chegada ao local.